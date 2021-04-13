Киберспортсмен SumaiL стал героем комичного и неожиданного хайлайта. Он не смог справиться с самым слабым юнитом в игре, поэтому отправился отдыхать в таверну.

Киберспортсмены это обычные люди, которые также ошибаются и попадают в комические ситуации. Главным героем подобного смешного хайлайта стал пакистанский киберспортсмен SumaiL. Хотя стоит отметить, что в этой ситуации его подставил ("подложил свинью") партнер по команде.

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SumaiL стал героем этого хайлайта на одном из стримов корейского игрока DuBu. Геймер проводил обычный соревновательный матч на Morphling. Его команда попыталась прорвать оборону оппонентов на нижней линии, но подобная атака завершилась неудачно. Они отступили, а SumaiL решил полностью перекачаться в ловкость, чтобы уйти от возможных преследователей. Правда, скрыться в киберспортсмена не получилось, потому что неожиданный удар в спину нанес кобольд.

Конечно, появился здесь кобольд не случайно, а своеобразным контент-мейкером стал DuBu. Оказалось, что за минуту до этого корейский игрок решил воспользоваться нейтральным предметом Trusty Shovel. С помощью которого можно выкопать в любом месте один из следующих предметов: Bounty Rune, Healing Salve, Town Portal Scroll и враждебного кобольда.

Именно последнего и раскопал DuBu возле своей T2-башни, но он не стал его убивать. Поэтому кобольд и преследовал своего создателя вплоть до вражеской базы. Правда, напасть он почему-то решил на SumaiL, у которого почти не было HP. Стоит отметить, что кобольды это самые слабые юниты в игре, потому что они наносят всего 10 – 11 единиц урона за один удар. На этот раз хватило и такого удара, чтобы отправить SumaiL в таверну. Конечно, подобная ситуация очень позабавила пользователей в чате, а оригинальная запись уже собрала почти 25 тысяч просмотров.

Комичный хайлайт SumaiL – видео