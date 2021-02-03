Герой нашого часу: гравець у Dota 2 врятував сестру від самогубства, а потім ще й виграв матч

Сестра гравця у Dota 2 намагалася завершити життя самогубством, коли він грав змагальний поєдинок. Геймер вийшов з гри, врятував сестру, а потім ще й виграв цей матч.

Джерело: Reddit Crystoval_Nyx

Неординарною історією поділився геймер з нікнеймом Cristoval_Nyx на відомій платформі Reddit. Він розповів про конфліктну ситуацію у його родині, яка могла завершитися дуже трагічно.

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Cristoval_Nyx просто грав звичайний змагальний матч у відеогрі Dota 2, але став свідком гучної сварки у своїй сім'ї. Його матір та сестра вступили у суперечку, щоправда, причин гравець не став розкривати. Але результат цієї сварки міг бути жахливим, бо його сестра вже збиралася завершити життя самогубством. У певний момент дотер зрозумів, що потрібно втрутитися, тому він повідомив про це свою команду та вийшов із матчу. Він зміг владнати конфлікт, а також переконав матір, що сестру потрібно відвести у лікарню, щоб її оглянули, бо вона прийняла якісь невідомі таблетки.

У змагальному матчі геймер грав за персонажа Riki, а сама гра була рівною до його відключення. Коли він повернувся у гру, то помітив, що його команда ще тримається та навіть є шанси на перемогу. Cristoval_Nyx написав наступне:

Я хотів покинути той матч у Dota 2, але побачив, що він ще не завершився (коли я відключався, то у нас залишався ще один барак). Я повернувся у гру й зрозумів, що мої тіммейти керували моїм персонажем та намагалися дотерпіти до мого повернення. Вони поставили паузу й запитали, чи все зі мною гаразд. Я сказав, що так, ми провели дві відмінні бійки, а потім виграли матч.

Після цього поєдинку він навіть знайшов собі нового друга, якому й розповів всю цю історію. Гравець, який грав на Void Spirit, дав йому свій номер, щоб вони просто змогли поговорити. Також геймер відзначив, що це найжахливіша ситуація у його житті, а поділитися цією історією він вирішив, бо це унікальний досвід. Cristoval_Nyx написав, що з його сестрою зараз все добре, а також він дуже вдячний своїм тіммейтам з цього матчу.

Підтвердження слів про телефонний номер та перемогу у матчі / Cristoval_Nyx