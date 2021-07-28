Напевно, всі шанувальники Minecraft знають, що на початку червня для цієї відеогри вийшла перша частина масштабного доповнення з назвою "Caves & Cliffs". З цим оновленням у грі з'явилося чимало різноманітних нововведень, щоправда, головного героя цієї історії найбільше зацікавили аксолотлі.

Детальніше про оновлення Розробники готують масштабне оновлення Minecraft: 91 блок, змінені текстури та нові моби

Варто розпочати з того, що аксолотлі – це нові нейтральні моби, які проживають у воді. На гравців вони не нападають, хоча загалом це хижаки, які полюють на інших мешканців водойм. Можна ще додати, що є в аксолотлів й вороги, яких вони одразу атакують. Також відомо, що цих істот можна приручати та розводити.

Здавалося, що це звичайні милі моби, які навряд чи можуть суттєво допомогти в проходженні відеогри. Але відомий блогер з нікнеймом GrayStillPlays вирішив довести всім зворотнє, хоча й не без допомоги сторонніх модів. Річ у тім, що він налаштував свою гру так, щоб кожні 30 секунд з'являлися прокачані та модифіковані аксолотлі.

Керував цією армією сам блогер, хоча часом вона й виходила з під його контролю. Наприклад, кілька разів вони випадково зіштовхували в лаву мобів, а також навіть головного героя. Але загалом армія з цих милих створінь знищувала просто все на своєму шляху. Спершу блогер показав її силу на різноманітних мобах з верхнього світу, а потім вирішив здолати й фінального боса – Дракона Краю. Останній також виявився не готовий до такого, тому й став легкою жертвою для армії аксолотлів.

Наостанок варто відзначити, що блогер доволі часто викладає на своєму ютуб-каналі подібні відео. Але цей запис став одним з найпопулярніших за останній час: понад мільйон переглядів та майже 40 тисяч вподобань.

Проходження відеогри Minecraft від користувача GrayStillPlays: відео