Наверное, все поклонники Minecraft знают, что в начале июня для этой видеоигры вышла первая часть масштабного дополнения с названием "Caves & Cliffs". С этим обновлением в игре появилось немало разнообразных нововведений, правда, главного героя этой истории больше всего заинтересовали аксолотли.

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Стоит начать с того, что аксолотли – это новые нейтральные мобы, проживающие в воде. На игроков они не нападают, хотя в целом это хищники, которые охотятся на других обитателей водоемов. Можно еще добавить, что есть в аксолотлей и враги, которых они сразу атакуют. Также известно, что этих существ можно приручать и разводить.

Казалось, что это обычные милые мобы, которые вряд ли могут существенно помочь в прохождении видеоигры. Но известный блогер из никнеймом GrayStillPlays решил доказать всем обратное, хотя и не без помощи сторонних модов. Дело в том, что он настроил свою игру так, чтобы каждые 30 секунд появлялись прокачанные и модифицированные аксолотли.

Руководил этой армией сам блогер, хотя порой она выходила из-под его контроля. Например, несколько раз они случайно сталкивали в лаву мобов, и даже главного героя. Но в целом армия из этих милых созданий уничтожала просто все на своем пути. Сначала блогер показал ее силу на различных мобах с верхнего мира, а потом решил победить и финального босса – Дракона Края. Последний также оказался не готов к такому, поэтому и стал легкой жертвой для армии аксолотлей.

Напоследок стоит отметить, что блогер довольно часто выкладывает на своем ютуб-канале подобные видео. Но эта запись стала одной из самых популярных за последнее время: более миллиона просмотров и почти 40 тысяч лайков.

Прохождение видеоигры Minecraft от пользователя GrayStillPlays: видео