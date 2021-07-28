Милі, але небезпечні: гравець в Minecraft використав 100 аксолотлів для битви з фінальним босом

Цікавим записом поділився на своєму ютуб-каналі блогер GrayStillPlays. Він показав неординарний метод, який використав для повного проходження відеогри Minecraft.

Напевно, всі шанувальники Minecraft знають, що на початку червня для цієї відеогри вийшла перша частина масштабного доповнення з назвою "Caves & Cliffs". З цим оновленням у грі з'явилося чимало різноманітних нововведень, щоправда, головного героя цієї історії найбільше зацікавили аксолотлі.

Детальніше про оновлення Розробники готують масштабне оновлення Minecraft: 91 блок, змінені текстури та нові моби

Варто розпочати з того, що аксолотлі – це нові нейтральні моби, які проживають у воді. На гравців вони не нападають, хоча загалом це хижаки, які полюють на інших мешканців водойм. Можна ще додати, що є в аксолотлів й вороги, яких вони одразу атакують. Також відомо, що цих істот можна приручати та розводити.

Здавалося, що це звичайні милі моби, які навряд чи можуть суттєво допомогти в проходженні відеогри. Але відомий блогер з нікнеймом GrayStillPlays вирішив довести всім зворотнє, хоча й не без допомоги сторонніх модів. Річ у тім, що він налаштував свою гру так, щоб кожні 30 секунд з'являлися прокачані та модифіковані аксолотлі.

Керував цією армією сам блогер, хоча часом вона й виходила з під його контролю. Наприклад, кілька разів вони випадково зіштовхували в лаву мобів, а також навіть головного героя. Але загалом армія з цих милих створінь знищувала просто все на своєму шляху. Спершу блогер показав її силу на різноманітних мобах з верхнього світу, а потім вирішив здолати й фінального боса – Дракона Краю. Останній також виявився не готовий до такого, тому й став легкою жертвою для армії аксолотлів.

Наостанок варто відзначити, що блогер доволі часто викладає на своєму ютуб-каналі подібні відео. Але цей запис став одним з найпопулярніших за останній час: понад мільйон переглядів та майже 40 тисяч вподобань.

Проходження відеогри Minecraft від користувача GrayStillPlays: відео