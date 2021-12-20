Гравець Minecraft витратив 4 роки, щоб зруйнувати кожен блок у своєму світі

Після чотирьох років і понад 5000 використаних кирок, гравець Minecraft дуже близький до того, щоб виконати свою мету і повністю зруйнувати класичний світ гри, що складається із 47 мільйонів блоків.

Після довгих чотирьох років роботи наполегливий шанувальник Minecraft надзвичайно близький до того, щоб "видобути" кожен блок свого світу у грі.

Шокує Ентузіаст примудрився побудувати робочий 8-бітний процесор у Minecraft : неймовірне відео

З моменту релізу "пісочниця" від Moajng здобула всесвітню славу завдяки тому, що дозволяє своїм гравцям створювати величезні та неймовірні проєкти. До того ж вони можуть бути максимально різноманітними: від моторошних статуй та довжелезних автострад до надзвичайно реалістичних гірських масивів.

З філософією ігрового процесу, що пропагує створення чогось нового, рідко можна знайти проєкт, який фокусується на прямо протилежному. Проте геймер під ніком Minthical вирішив все ж спробувати й таке та поставив собі на меті зруйнувати кожнісінький блок у класичному згенерованому світі Minecraft, а їх, на секундочку, приблизно 47 мільйонів.

Щоб тримати спільноту в курсі про свій прогрес, геймер завів ютуб-канал на якому вже понад 4 роки викладає відео та іноді стрімить процес. І ось нещодавно, в черговому "апдейті" стало відомо, що він як ніколи близький до мети, адже зруйнував уже цілих 38 мільйонів блоків та планує добити 9, що залишилися, вже у лютому 2022 року.

Останній апдейт від Minthical



Цікавим є те, що геймер вирішив виконати свій задум не у "творчому режимі гри, а в "виживанні", де його персонаж не має здатності літати та мусить підтримувати свій побут. Окрім добування їжі, гравцю постійно необхідно міняти кирки, адже ті зношуються від руйнування блоків. За час роботи над проєктом, який він назвав "Bedrock Massacre", Minthical використав понад 5 тисяч алмазних інструментів.

Але і це ще не все. Відчайдух заявив, що знищення цього світу – лише перший із трьох його масштабних проєктів. Як тільки "Bedrock Massacre" буде закінчено, геймер збирається провернути той же "трюк" із виміром Незер (аналог пекла у грі) та кінцевою локацією і домівкою Ендер-дракона – Краєм.

Плани воістину наполеонівські, проте враховуючи те, скільки часу пішло на реалізацію першого пункту, ми впевнені, що Minthical не зверне зі шляху і все ж досягне поставленої цілі.