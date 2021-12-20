После долгих четырех лет работы упорный поклонник Minecraft чрезвычайно близок к тому, чтобы "добыть" каждый блок своего мира в игре.

Шокирует Энтузиаст умудрился построить рабочий 8-битный процессор в Minecraft : невероятное видео

С момента релиза "песочница" от Moajng снискала всемирную славу благодаря тому, что позволяет своим игрокам создавать огромные и невероятные проекты. К тому же они могут быть максимально разнообразными: от жутких статуй и чертовски длинных автострад до очень реалистичных горных массивов.

С философией игрового процесса, пропагандирующей создание чего-то нового, редко можно найти проект, который фокусируется на прямо противоположном. Однако геймер под ником Minthical решил все же попробовать и такое и задался целью разрушить каждый блок в классическом сгенерированном мире Minecraft, а их, на секундочку, примерно 47 миллионов.

Чтобы держать сообщество в курсе о своем прогрессе, геймер завел ютуб-канал, на котором уже более 4 лет выкладывает видео и иногда стримит процесс. И вот недавно, в очередном "апдейте" стало известно, что он как никогда близок к цели, ведь разрушил уже целых 38 миллионов блоков и планирует добить оставшиеся 9 уже в феврале 2022 года.

Последний апдейт от Minthical



Интересно, что геймер решил выполнить свой замысел не в "творческом" режиме игры, а в "выживании", где его персонаж не имеет способности летать и должен поддерживать свой быт. Кроме добывания пищи, игроку постоянно необходимо менять кирки, ведь те изнашиваются от разрушения блоков. За время работы над проектом, который он назвал "Bedrock Massacre", Minthical использовал более 5 тысяч алмазных инструментов.

Но это еще не все. Энтузиаст заявил, что уничтожение этого мира – лишь первый из трех его масштабных проектов. Как только "Bedrock Massacre" будет закончен, геймер собирается провернуть тот же "трюк" с измерением Незер (аналог ада в игре) и конечной локацией и домом Эндер-дракона – Краем.

Планы поистине наполеоновские, однако учитывая, сколько времени ушло на реализацию первого пункта, мы уверены, что Minthical не свернет с пути и все же достигнет поставленной цели.