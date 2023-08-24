Гравець Minecraft поділився відео, в якому показав процес завершення будівництва величезної піраміди, яку він створив у багатокористувацькому світі в режимі виживання.

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Всі знають, що у Minecraft можна збудувати практично все що завгодно.

Одначе, при цьому існує різниця між "цінністю" проєктів, завершених у творчому режимі та у виживанні, де окрім здобуття ресурсів творцям потрібно боротися з монстрами та не забувати про потребу персонажа у їжі.

Користувач Reddit під ніком Key-Pangolin9592 опублікував на порталі ролик з завершенням свого проєкту.

У кліпі показано, як він розміщує останні кілька блоків на масштабній конструкції, разом зі своїми друзями.

Величезна піраміда в Minecraft: дивитися відео

Ця дивовижна піраміда, якій позаздрив би Хеопс, займає площу пустелі розміром у 200 на 200 блоків, одночасно виступаючи як орієнтиром, так і як функціональною основою, що приховує в собі величезний об'єм простору.