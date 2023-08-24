Игрок Minecraft поделился видео, в котором показал процесс завершения строительства огромной пирамиды, созданной в многопользовательском мире в режиме выживания.

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Все знают, что в Minecraft можно построить практически все что угодно.

Однако при этом существует разница между "ценностью" проектов, завершенных в творческом режиме и в выживании, где кроме добычи ресурсов создателям нужно бороться с монстрами и не забывать о необходимости персонажа в еде.

Пользователь Reddit под ником Key-Pangolin9592 опубликовал на портале ролик с завершением своего проекта.

В клипе показано, как он размещает последние несколько блоков на масштабной конструкции вместе со своими друзьями.

Огромная пирамида в Minecraft: смотреть видео

Эта удивительная пирамида, которой бы позавидовал Хеопс, занимает площадь пустыни размером в 200 на 200 блоков, одновременно выступая как ориентиром, так и как функциональной основой, скрывающей в себе огромный объем пространства.