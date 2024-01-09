Гравець Minecraft поділився зимовим пейзажем від якого перехоплює подих – дивовижні фото
Джерело:Reddit
Шанувальник Minecraft потішив геймерську спільноту неймовірним пейзажем дороги, що проходить крізь засніжені гори, який він збудував самотужки у популярній пісочниці від Mojang.
Проєкти шанувальників Minecraft різняться масштабами та ідеями, але всі вони вражають своєю креативністю та видовищністю.
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Поки дехто відтворює в грі знакові споруди з реального світу на кшталт Ейфелевої вежі, користувач Reddit під ніком octavian_world дав волю власному творчому потенціалу та за допомогою гри створив казковий зимовий пейзаж.
У публікації на платформі гравець продемонстрував колекцію зображень дороги, яка прямує крізь гірський хребет.
Ентузіаст назвав своє творіння Athena Express Route та розповів, що збудував цей шлях для полегшення пересування між двома містами у своєму світі Minecraft.
На скриншотах видно, як засніжена дорога змійкою звивається крізь могутні гори, які гравець дбайливо деталізував власноруч, додавши, що витратив на це досить багато часу.
Дивовижний зимовий пейзаж у Minecraft / Фото з Reddit
Геймери у коментарях висловили захоплення майстерністю octavian_world та зазначили, що тепер його світ нагадує наймальовничіші куточки австрійських Альп.