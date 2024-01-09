Гравець Minecraft поділився зимовим пейзажем від якого перехоплює подих – дивовижні фото

Шанувальник Minecraft потішив геймерську спільноту неймовірним пейзажем дороги, що проходить крізь засніжені гори, який він збудував самотужки у популярній пісочниці від Mojang.

Проєкти шанувальників Minecraft різняться масштабами та ідеями, але всі вони вражають своєю креативністю та видовищністю.

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Поки дехто відтворює в грі знакові споруди з реального світу на кшталт Ейфелевої вежі, користувач Reddit під ніком octavian_world дав волю власному творчому потенціалу та за допомогою гри створив казковий зимовий пейзаж.

У публікації на платформі гравець продемонстрував колекцію зображень дороги, яка прямує крізь гірський хребет.

Магічне творіння геймера / Фото з Reddit

Ентузіаст назвав своє творіння Athena Express Route та розповів, що збудував цей шлях для полегшення пересування між двома містами у своєму світі Minecraft.

На скриншотах видно, як засніжена дорога змійкою звивається крізь могутні гори, які гравець дбайливо деталізував власноруч, додавши, що витратив на це досить багато часу.

Дивовижний зимовий пейзаж у Minecraft / Фото з Reddit

Геймери у коментарях висловили захоплення майстерністю octavian_world та зазначили, що тепер його світ нагадує наймальовничіші куточки австрійських Альп.