Хто задає тон у LEC 2026 Versus?

Після завершення другого тижня регулярного сезону LEC 2026 Versus джанглер Natus Vincere Енес "Rhilech" Учaн став топ-1 за кількістю звань MVP (Найцінніший гравець матчу або турніру). Серед інших лідерів – ботлейнер Movistar KOI Давід "Supa" Мартінес Гарсія та ботлейнер GIANTX О "Noah" Хьон Тхек, пише NAVI.

Rhilech тричі визнавався найціннішим гравцем у матчах проти Team Heretics, Karmine Corp Blue та SK Gaming. Для джанглера це не просто особисте досягнення, а показник системної гри – впевнений контроль карти, своєчасні ганки та грамотні рішення у ключові моменти стали фундаментом успіху команди.

Дебют NAVI у LEC 2026 Versus можна вважати більш ніж упевненим. Після шести матчів команда має чотири перемоги та дві поразки й ділить 3 – 4-те місце в турнірній таблиці. Такий результат залишає "Народженим Перемагати" реальні шанси на вихід до плей-оф, зважаючи на формат сезону та щільність результатів у таблиці.

Попереду на NAVI чекають ще п’ять поєдинків у форматі best of 1:

Команда зіграє проти GIANTX 31 січня.

Shifters 1 лютого.

Los Ratones 2 лютого.

G2 Esports 7 лютого.

Movistar KOI 8 лютого.

Саме ці матчі визначать, наскільки стабільною є нинішня форма складу і чи зможе Rhilech зберегти лідерство в індивідуальних показниках.

Що відомо про турнір?

LEC 2026 Versus проходить під егідою Riot Games у Берліні та Бадалоні й відкриває сезон LEC 2026, пише Liquipedia. Регулярний сезон із коловою системою та подальший плей-оф із подвійним вибуванням роблять кожну перемогу критично важливою, а стабільні MVP-перформанси можуть стати вирішальним фактором у боротьбі за місце серед топ-8.

Розподіл призового фонду поки невідомий, а сам турнір триватиме аж до першого березня.