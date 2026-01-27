Кого ми побачимо на PGL Wallachia Season 7?

Український кіберспортивний клуб Natus Vincere офіційно підтвердив свою участь у турнірі PGL Wallachia Season 7. Цей чемпіонат належить до категорії Tier-1 і пройде у Бухаресті, столиці Румунії, на базі власної студії PGL. Організатори вже визначили терміни проведення змагань – вони триватимуть з 7 по 15 березня 2026 року. Боротьба розгорнеться за солідну винагороду, адже загальний призовий фонд події становить 1 мільйон доларів, пише NAVI.

Загалом у чемпіонаті візьмуть участь 16 колективів. На сьогодні вже відомі імена 12 команд, які отримали прямі запрошення завдяки своїм високим досягненням та стабільним результатам на міжнародній арені.

Окрім NAVI, до списку обраних увійшли такі організації, як Team Liquid, Team Spirit, Tundra Esports та Team Falcons.

Також у Румунії змагатимуться BetBoom Team, Aurora Gaming, OG, PARIVISION, MOUZ, Team Yandex та представники китайського регіону Xtreme Gaming.

Решта чотири вакантні місця будуть розіграні під час регіональних кваліфікаційних турнірів, що дозволить визначити найсильніших претендентів з усього світу, зазначає Bo3.

Структура PGL Wallachia Season 7 обіцяє бути насиченою та справедливою щодо учасників. Турнір розпочнеться з групової стадії, яку проведуть за швейцарською системою. Це означає, що команди з однаковою кількістю перемог та поразок гратимуть між собою, поки не визначаться вісім найсильніших колективів.

Наступним етапом стане плей-оф, де застосують сітку з подвійним вибуванням (Double Elimination). Такий підхід дає командам право на одну помилку, лишаючи шанс повернутися у боротьбу через нижню сітку.

Що стосується регламенту матчів, то майже всі поєдинки проходитимуть у форматі до двох перемог (best-of-3). Винятком стане лише вирішальне протистояння. Щоб виявити справжнього чемпіона, командам доведеться зіграти серію до трьох перемог (best-of-5), що вимагатиме від гравців не лише високої майстерності, а й значної витривалості.



Логотипи всіх запрошених команд / Фото PGL

У Natus Vincere панує впевненість щодо майбутньої підготовки. Представники організації зазначають, що склад серйозно налаштований на ретельну роботу перед поїздкою до Бухареста. Команда прагне не просто продемонструвати гру високого рівня, а й порадувати своїх вболівальників вагомими результатами на міжнародній арені.

Для багатьох колективів цей березневий турнір стане важливою точкою перевірки сил у весняному сезоні, дозволяючи оцінити стратегії та внести корективи перед іншими великими подіями року.