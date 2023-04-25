Попри усі свої чесноти Red Dead Redemption 2 є надзвичайно жорстокою грою, яка без прикрас показує життя на Дикому Заході в епоху його занепаду.

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Проєкт сповнений неймовірних деталей, які гравці продовжують знаходити навіть через роки після релізу.

Дух вестернів передано блискуче, а одним з найбільш відомих способів розправи над ворогом є класика Голлівуду – зв'язати недруга та залишити на залізничній колії.

Це неабияк жорстоко скажете Ви, однак зачекайте поки побачите що вигадав користувач Reddit під ніком NPCpranks_ shows.

Гравцю вдалося затримати групу NPC в екіпажі, який він дбайливо "припаркував" на краю причалу. Кілька пострілів – і диліжанс відправився на дно з усіма людьми, замкненими в ньому.

Жахлива смерть, навіть для віртуальних персонажів.

Найбільш садистський вчинок у RDR 2: відео

Геймери в коментарях до посту поділилися власними садистськими вчинками, скоєними в грі. Один з них, наприклад, оголосив себе "різником Сен-Дені", заявивши, що винищив всіх у місті.

Інші ж стверджували, що найгірше, що вони зробили в грі – це вкрали коня.

Одним словом, у світі RDR 2 кожен знайде собі заняття до душі, головне не повторювати нічого з цього у реальності.