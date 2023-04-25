Несмотря на все свои достоинства, Red Dead Redemption 2 является чрезвычайно жестокой игрой, которая без прикрас показывает жизнь на Диком Западе в эпоху его упадка.

Важно PIN-UP Foundation помог киевской больнице "Феофания" медикаментами

Проект полон невероятных деталей, которые игроки продолжают находить даже спустя годы после релиза.

Дух вестернов передан блестяще, а одним из самых известных способов расправы над врагом является классика Голливуда – связать недруга и оставить на железнодорожных путях.

Это очень жестоко скажете Вы, однако подождите пока увидите что придумал пользователь Reddit под ником NPCpranks_ shows.

Игроку удалось задержать группу NPC в экипаже, который он бережно припарковал на краю причала. Несколько выстрелов – и дилижанс отправился ко дну со всеми людьми, запертыми в нем.

Ужасная смерть, даже для виртуальных персонажей.

Самый садистский поступок в RDR 2: видео

Геймеры в комментариях поделились своими садистскими поступками, совершенными в игре. Один из них, например, объявил себя "потрошителем Сен-Дени", заявив, что истребил всех в городе.

Другие же утверждали, что худшее, что они сделали в игре – это украли коня.

Одним словом, в мире RDR 2 каждый найдет себе занятие по душе, главное не повторять ничего из этого в реальности.