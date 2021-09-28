Відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim продовжує мати попит серед гравців й зараз, хоча її реліз відбувся ще в листопаді 2011 року. А найголовніше, що навіть через стільки років геймери знаходять у цій грі щось цікаве.

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Наприклад, користувач з нікнеймом Sublata показав, як за допомогою методу Індіани Джонса можна дістати один з артефактів. Йдеться про предмет з назвою "Shards of Mehrunes' Razor", який знаходиться у місці, яке "кишить" пастками. Цей артефакт лежить на спеціальному постаменті, а геймер, який спробує його просто так взяти, стане своєрідною мішенню.

Зрозуміло, що Sublata все це знав, а тому під час свого проходження вирішив перевірити трюк, який можна побачити у фільмі "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега". Головний герой цієї стрічки також потрапив у подібну ситуацію, а тому він спробував перехитрити людей, які розставляли пастки. Археолог обережно замінив древній артефакт, який стояв на платформі, на невеликий мішечок з піском. Щось схоже вирішив повторити й головний герой цієї історії, а найцікавіше, що така заміна ідеально спрацювала. Гравець отримав потрібний предмет, завершив квест, а також зміг без жодних проблем покинути цю локацію. Варто додати, що навіть в кіногероя все пройшло не так ідеально.

Користувачам платформи Reddit такий оригінальний трюк дуже сподобався, а запис головного героя майже одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших за останній місяць. Загалом його відео вже зібрало понад 20 тисяч вподобань та майже 500 коментарів.

Трюк, яким скористався користувач Sublata: відео