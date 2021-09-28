Видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim продолжает пользоваться спросом среди игроков и сейчас, хотя ее релиз состоялся еще в ноябре 2011 года. А самое главное, что даже спустя столько лет геймеры находят в этой игре что-то интересное.

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Например, пользователь с никнеймом Sublata показал, как с помощью метода Индианы Джонса можно получить один из артефактов. Речь идет о предмете под названием "Shards of Mehrunes' Razor", который находится в месте, которое "кишит" ловушками. Этот артефакт лежит на специальном постаменте, а геймер, который попытается его просто так взять, станет своеобразной мишенью.

Понятно, что Sublata все это знал, а потому во время своего прохождения решил проверить трюк, который можно увидеть в фильме "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Главный герой этой ленты также попал в подобную ситуацию, поэтому он попытался перехитрить людей, которые расставляли ловушки. Археолог осторожно заменил древний артефакт, который стоял на платформе, на небольшой мешочек с песком. Нечто похожее решил повторить и главный герой этой истории, а самое интересное, что такая замена идеально сработала. Игрок получил нужный предмет, завершил квест, а также смог без проблем покинуть эту локацию. Стоит добавить, что даже в киногероя все прошло не так идеально.

Пользователям платформы Reddit такой оригинальный трюк очень понравился, а запись главного героя почти сразу же попала в число самых популярных за последний месяц. В целом его видео уже собрало более 20 тысяч лайков и почти 500 комментариев.

Трюк, которым воспользовался пользователь Sublata: видео