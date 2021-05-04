Перестрілка у кінцевому колі Warzone є напруженим та надзвичайно стресовим випробовуванням навіть для досвідчених гравців. У цей момент все стоїть на кону, адже попередні події матчу стають неважливими, існує лише одна ціль – перемогти, здолавши опонента. У режимі соло, мабуть, ще складніше, адже поруч немає друзів, які допомогли б здобути бажаний результат, проте нашому сьогоднішньому героєві таки дехто допоміг.

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На фінальну перестрілку, користувач Reddit bkilshaw та його опонент з'явилися не самі, а у компанії вантажних автомобілів. Серед спільноти шанувальників Warzone ця автівка носить прізвисько "Берта" і часто у "соло" режимі вона стає надійним соратником гравця.

Так і у цій ситуації bkilshaw намагався вирішити долю сутички лобовим зіткненням з ворогом, проте промахнувся, а вантажівці сильно дісталося. Наш герой хутко покинув транспорт та почав перестрілку з ворогом у якій досить швидко вийшов переможцем, проте у "Берти" були свої плани. Через особливості рельєфу автівка почала повільно котитися з пагорба, який був якраз за спиною bkilshaw та… переїхала його.

Комічним в цій ситуації є те, що в обох гравців при собі виявився набір для "самореанімації" і ось тут почалися перегони на час, адже той хто встигне "воскреснути" першим практично гарантує собі перемогу. Було схоже на те, що вдача не на боці bkilshaw, адже його опоненту вдалося реалізувати свій набір швидше, проте "Берта" знову втрутилася в гру. Продовживши свій рух схилом пагорбу, вона докотилася до ворожого гравця і вибухнула саме в той момент, коли він піднявся на ноги, забезпечивши перемогу своєму власникові.

Берта вирішує долю матчу

Хоча подібна "мета" з використанням вантажівок у "соло" режимі гри дещо дратує геймерів, цей хайлайт надзвичайно кумедний та точно на довго запам'ятається гравцям, які стали його частиною.