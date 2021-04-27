Шанувальник Call of Duty: Modern Warfare вирішив, що для нього грати за допомогою стандартних контролерів занадто просто і після місяця тренувань продемонстрував шалений скіл, використовуючи піаніно замість геймпаду. Неймовірне відео у матеріалі.

Геймери мають змогу грати в Call of Duty: Modern Warfare на різних платформах і кожна з них має власні варіанти контролерів, але гравці невпинно продовжують шукати складнощів на свою голову та вигадувати дивакуваті заміни клавіатурі та мишці чи геймпадові.

Як це взагалі можливо Стрімер переміг боса Dark Souls наосліп, граючи на піаніно замість геймпаду: неймовірне відео

Раніше стрімери Call of Duty вже заміняли стандартні контролери музичними інструментами та навіть їжею, проте ніхто з них не продемонстрував такої майстерності, як наш сьогоднішній герой.

Користувач Reddit під ніком groviehoovie цілий місяць тренувався грати в Call of Duty: Modern Warfare за допомогою синтезатора. Результат – жахливий в плані музики, але надзвичайно дивовижний в плані геймплею.

На відео ви можете побачити як гравець неначе справжній віртуоз швидко натискає клавіші піаніно і якби ми не знали, що таким чином він керує персонажем в шутері, то можна було б подумати, що він просто грає до біса складний музичний твір. До того ж, на перший погляд, його легко можна прийняти за чітера.

Різкі рухи прицілу та унікальна точність роблять кліп надзвичайно підозрілим, проте якщо придивитись, то можна помітити, що кожен рух персонажа відповідає натисканню певної клавіші, що швидко відкидає всі підозри. Проте переможені опоненти, які побачать "кіллкам" абсолютно точно зарепортять такого суперника, що доволі комічно.

Killcam – кіллкам – камера, яка показує момент вашої ігрової смерті від лиця гравця, що вас вбив.

Після успіху посту на Reddit геймер навіть зняв детальне відео з поясненням своєї "методики" та ще більшою кількістю записаного геймплею.

Детальне відео від groviehoovie

Також groviehoovie зазначив, що для тренувань використовував програму Kovaaks 2.0 та щоб досягти такого рівня навичок цілий березень вперто тренувався як у ній, так і в грі. За його словами, це безумовно було жахливою ідеєю, проте на його власний подив з такого досвіду він навіть зумів почерпнути інформацію, яка допомогла йому покращити гру на стандартних контролерах.