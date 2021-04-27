Поклонник Call of Duty: Modern Warfare решил, что для него играть с помощью стандартных контроллеров слишком просто и после месяца тренировок продемонстрировал бешеный скилл, используя пианино вместо геймпада. Невероятное видео в материале.

Геймеры могут играть в Call of Duty: Modern Warfare на разных платформах и каждая из них имеет собственные варианты контроллеров, но игроки постоянно продолжают искать сложностей на свою голову и придумывать странные замены клавиатуре и мышке или геймпаду.

Как это вообще возможно Стример победил босса Dark Souls вслепую, играя на пианино вместо геймпада: невероятное видео

Ранее стримеры Call of Duty уже заменяли стандартные контроллеры музыкальными инструментами и даже пищей, однако никто из них не продемонстрировал такого мастерства, как наш сегодняшний герой.

Пользователь Reddit под ником groviehoovie целый месяц тренировался играть в Call of Duty: Modern Warfare с помощью синтезатора. Результат – ужасный в плане музыки, но чрезвычайно удивительный в плане геймплея.

На видео вы можете увидеть как игрок будто настоящий виртуоз быстро нажимает клавиши пианино и если бы мы не знали, что таким образом он руководит персонажем в шутере, то можно было бы подумать, что он просто играет чертовски сложное музыкальное произведение. К тому же, на первый взгляд, его легко можно принять за читера.

Резкие движения прицела и уникальная точность делают клип чрезвычайно подозрительным, однако если присмотреться, то можно заметить, что каждое движение персонажа соответствует нажатию определенной клавиши, что быстро отвергает все подозрения. Однако проигравшие оппоненты, которые увидят "киллкам" абсолютно точно зарепортят такого соперника, что довольно комично.

Killcam – киллкам – камера, которая показывает момент вашей игровой смерти от лица игрока, вас убившего.

После успеха поста на Reddit геймер даже снял детальное видео с объяснением своей "методики" и еще большим количеством записанного геймплея.

Детальное видео от groviehoovie

Также groviehoovie отметил, что для тренировок использовал программу Kovaaks 2.0 и чтобы достичь такого уровня навыков, целый март упорно тренировался как в ней, так и в игре. По его словам, это безусловно было ужасной идеей, однако к его собственному удивлению из такого опыта он даже сумел почерпнуть информацию, которая помогла ему улучшить игру на стандартных контроллерах.