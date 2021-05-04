Перестрелка в последнем кругу Warzone является напряженным и очень стрессовым испытанием даже для опытных игроков. В этот момент все стоит на кону, ведь предыдущие события матча становятся неважными, существует только одна цель – победить, одолев оппонента. В режиме соло, пожалуй, еще сложнее, ведь рядом нет друзей, которые помогли бы получить желаемый результат, однако нашему сегодняшнему герою все таки кое-кто помог.

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На финальную перестрелку, пользователь Reddit bkilshaw и его оппонент появились не сами, а в компании грузовых автомобилей. Среди сообщества поклонников Warzone эта машина носит прозвище "Берта", и часто в "соло" режиме она становится надежным соратником игрока.

Так и в этой ситуации bkilshaw пытался решить судьбу схватки лобовым столкновением с врагом, но промахнулся, а грузовику сильно досталось. Наш герой ловко покинул транспорт и начал перестрелку с врагом в которой довольно быстро вышел победителем, однако у "Берты" были свои планы. Из-за особенностей рельефа автомобиль начал медленно катиться с холма, который был как раз за спиной bkilshaw и... переехал его.

Комическим в этой ситуации является то, что в обоих игроков при себе оказался набор для "самореанимации" и вот тут началась гонка на время, ведь тот, кто успеет "воскреснуть" первым практически гарантирует себе победу. Было похоже на то, что удача не на стороне bkilshaw, ведь его оппоненту удалось реализовать свой набор быстрее, однако "Берта" вновь вмешалась в игру. Продолжив свое движение по склону холма, она докатилась до вражеского игрока и взорвалась именно в тот момент, когда он поднялся на ноги, обеспечив победу своему владельцу.

Берта решает судьбу матча

Хотя подобная "мета" с использованием грузовиков в "соло" режиме игры несколько раздражает геймеров, этот хайлайт чрезвычайно забавный и точно надолго запомнится игрокам, которые стали его частью.