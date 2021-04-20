Гравці у відеогру Forza Horizon 4 продовжують скаржитися на технічні недоліки. Найгірше, що навіть останні патчі поки не можуть виправити цю ситуацію.

Кілька тижнів тому відбувся реліз гри Forza Horizon 4 у крамниці Steam. Нові та регіональні ціни дуже сподобалися користувачам, але порт самої відеогри викликав чимало дискусій у мережі.

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Річ у тім, що чимала кількість гравців тоді стикнулася із різноманітними багами та іншими технічними недоліками. У деяких геймерів відеогра взагалі не запускалася, а на екрані вони могли побачити лише відому картину Казимира Малевича – "Чорний квадрат". Тоді відеогру оцінило понад 3 тисячі користувачів з середнім рейтингом у 66%. З того часу вже пройшло більше як місяць, але ситуація кардинально не змінилася.

Зараз відеогру оцінило понад 27 тисяч користувачів з середнім рейтингом у 76%. Звісно, рух у правильному напрямку вже є, хоча чверть гравців (понад 6 тисяч) ще досі незадоволена цією відеогрою. Важливо відзначити, що більшість негативних відгуків присвячена саме технічним недолікам, вильотам чи багам. Найгірше, що навіть останній патч поки не зміг виправити цю ситуацію.

Також цікаво, що розробники навіть не вказали, що саме має змінитися після виходу цього патчу. В описі можна прочитати лише наступну фразу: "різноманітні покращення стабільності." Деякі гравці відзначають, що після його виходу ситуація навіть погіршилася, а подібних записів вже чимало. Геймери створюють цілі теми на форумах, де активно обговорюють існуючу ситуацію та розбирають різноманітні методи розв'язання проблем. Шанувальники відеогри відзначають, що баги вже почали поширюватися й на сам ігровий процес, хоча раніше такого не було.

Варто відзначити, що гравці у версію Forza Horizon 4 для Microsoft Store дуже рідко скаржаться на подібні проблеми з оптимізацією. Звісно, ситуацію важко назвати катастрофічною (не Cyberpunk 2077), бо чималій кількості користувачів Steam гра дуже сподобалася. Щоправда, навіть серед позитивних відгуків іноді зустрічаються згадки про різноманітні баги.

Також деякі геймери відзначають, що виправлять свої відгуки, якщо ситуація зміниться на краще. Сподіваємося (вже вдруге), що ця історія матиме щасливий фінал, а розробники зможуть виправити існуючі технічні недоліки.

Трейлер відеогри Forza Horizon 4 – відео