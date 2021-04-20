Игроки в видеоигру Forza Horizon 4 продолжают жаловаться на технические недостатки. Хуже всего, что даже последние патчи пока не могут исправить эту ситуацию.

Несколько недель назад состоялся релиз игры Forza Horizon 4 в магазине Steam. Новые и региональные цены очень понравились пользователям, но порт самой видеоигры вызвал немало дискуссий в сети.

Подробнее о релизе здесь Первый блин комом: неоднозначный старт известного автосимулятора в Steam

Дело в том, что немалое количество игроков тогда столкнулось с различными багами и другими техническими недостатками. В некоторых геймеров видеоигра вообще не запускалась, а на экране они могли увидеть только известную картину Казимира Малевича – "Черный квадрат". Тогда видеоигру оценило более 3 тысяч пользователей со средним рейтингом в 66%. С тех пор уже прошло больше месяца, но ситуация кардинально не изменилась.

Сейчас видеоигру оценило более 27 тысяч пользователей со средним рейтингом в 76%. Конечно, движение в правильном направлении уже есть, хотя четверть игроков (более 6 тысяч) до сих пор недовольна этой видеоигрой. Важно отметить, что большинство негативных отзывов посвящена именно техническим недостаткам, вылетам или багам. Хуже всего, что даже последний патч пока не смог исправить эту ситуацию.

Также интересно, что разработчики даже не указали, что именно должно измениться после выхода этого патча. В описании можно прочитать только следующую фразу: "разнообразные улучшения стабильности". Некоторые игроки отмечают, что после его выхода ситуация даже ухудшилась, а подобных записей уже немало. Геймеры создают целые темы на форумах, где активно обсуждают сложившуюся ситуацию и разбирают различные методы решения проблем. Поклонники видеоигры отмечают, что баги уже начали распространяться и на сам игровой процесс, хотя раньше такого не было.

Стоит отметить, что игроки в версию Forza Horizon 4 для Microsoft Store очень редко жалуются на подобные проблемы с оптимизацией. Конечно, ситуацию трудно назвать катастрофической (не Cyberpunk 2077), так немалому количеству пользователей Steam игра очень понравилась. Правда, даже среди положительных отзывов иногда встречаются упоминания о различных багах.

Также некоторые геймеры отмечают, что исправят свои отзывы, если ситуация изменится к лучшему. Надеемся (уже второй раз), что эта история будет иметь счастливый финал, а разработчики смогут исправить существующие технические недостатки.

Трейлер видеоигры Forza Horizon 4​ – видео