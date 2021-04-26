Щедрі геймери: гравці у League of Legends зібрали значну суму на благодійність

Чимала кількість гравців у відеогру League of Legends взяла участь у спеціальній акції. Вони пожертвували кілька мільйонів доларів для благодійного фонду.

Ми вже розповідали вам про різноманітні благодійні акції від розробників відеоігор. Наприклад, гравці у World of Warcraft пожертвували мільйон доларів для організації "Лікарі без кордонів", а за це отримали двох ексклюзивних улюбленців. А гравці у Sea of Thieves купували спеціальні тематичні вітрила та зібрали понад 100 тисяч доларів для відомої британської лікарні.

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Цього разу автори відеогри League of Legends відзначилися такою гарною ініціативою. Ще у грудні 2020 року вони додали у внутрішньоігрову крамницю унікальний скін із назвою Elderwood для Ornn. Цікаво, що шанувальники гри давно просили компанію Riot Games випустити новий вигляд саме для цього чемпіона. Річ у тім, що Ornn додали ще у 2017 році у відеогру, але цей скін став лише другим для цього героя.

Придбати цей образ можна було за 1375 Riot Points, а це приблизно 10 доларів (280 гривень). Усі гроші з продажів цього скіна у період з 10 грудня по 11 січня були направлені у Фонд соціального впливу Riot Games. Цю некомерційну організацію створили ще у 2019 році, а потрібна вона для того, щоб розробники League of Legends могли напряму допомагати різноманітним благодійним проєктам. Також варто відзначити, що подібні акції компанія Riot Games проводила навіть до створення цього фонду.

Цього року геймери змогли зібрати понад 7 мільйонів доларів (майже 200 мільйонів гривень) з продажів звичайного скіна. Тобто його купило приблизно 700 тисяч геймерів, хоча точну кількість важко назвати, бо ціна на Riot Points різниться в залежності від регіону. Цікаво, що у геймерів вийшло навіть встановити новий рекорд, бо торік вони змогли зібрати у схожій акції 6 мільйонів доларів. Тоді гравці могли придбати скін із назвою Dawnbringer для героїні Karma.

Наостанок варто відзначити, що представники компанії Riot Games планують й надалі влаштовувати подібні благодійні акції.

Скін Elderwood для Ornn / Фото сайт League of Legends

Скін Dawnbringer для Karma / Фото сайт League of Legends