Чимала кількість гравців у Sea of Thieves взяла участь у спеціальній благодійній акції. Вони пожертвували понад 100 тисяч доларів для британської дитячої лікарні.

Ми вже розповідали вам про цікаву акцію, яку влаштували розробники зі студії Rare, для юного шанувальника Sea of Thieves. Вони вигадали квест з пошуку реальних скарбів для хлопчика та врятували його від кабінної лихоманки.

Детальніше про цю історію тут Чому розробники Sea of Thieves організували квест для 6-річного фаната: особлива історія

Цього разу автори відеогри Sea of Thieves знову відзначилися гарною ініціативою. Вони випустили тимчасовий внутрішньоігровий предмет із назвою "Вітрила надії". Це спеціальні тематичні вітрила фіолетового кольору, на яких зображені долоні, у яких знаходиться серце. Правила цієї благодійної акції були дуже прості, бо потрібно було лише придбати такий предмет. А всі кошти з продажів були направлені у спеціальний благодійний фонд.

"Вітрила надії" у відеогрі Sea of Thieves – відео

Цей предмет з'явився у продажі ще у середині лютого, а завершилася ця акція у другій половині березня. Щоправда, лише зараз розробники назвали точну суму, яку зібрали гравці у Sea of Thieves. Геймери пожертвували 114 тисяч доларів, а це понад 3 мільйони гривень. Розробники на честь цього навіть опублікували новину, у якій відзначили наступне:

Ми дуже пишаємося тим, що пірати Sea of Thieves зробили такий внесок у благодійний фонд GOSH, придбавши "Вітрила надії". Ми висловлюємо величезну подяку всім гравцям, які купили ці вітрила. Ваша щедрість дасть надію дітям, які проходять лікування у Great Ormond Street Hospital.

Варто відзначити, що ця лікарня вважається одним із найбільших центрів педіатричної допомоги у Великій Британії. У цьому закладі є понад 60 різноманітних клінічних напрямків, а цей центр надає допомогу важкохворим дітям з усього світу. Можливо, цю суму й важко назвати захмарною, але комусь врятувати життя можуть навіть такі кошти.

Результат благодійної акції від студії Rare / Фото твітер Sea of Thieves