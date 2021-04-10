Немалое количество игроков в Sea of Thieves приняло участие в специальной благотворительной акции. Они пожертвовали более 100 тысяч долларов для британской детской больницы.

Мы уже рассказывали вам об интересной акции, которую устроили разработчики из студии Rare, для юного поклонника Sea of Thieves. Они придумали квест по поиску реальных сокровищ для мальчика и спасли его от кабинной лихорадки.

Подробнее об этой истории здесь Почему разработчики Sea of Thieves организовали квест для 6-летнего фаната: особенная история

На этот раз авторы видеоигры Sea of Thieves снова отличились красивой инициативой. Они выпустили временный внутриигровой предмет под названием "Паруса надежды". Это специальные тематические паруса фиолетового цвета, на которых изображены ладони, в которых находится сердце. Правила этой благотворительной акции были очень простые, потому что нужно было только приобрести такой предмет. А все средства с продаж были направлены в специальный благотворительный фонд.

"Паруса надежды" в видеоигре Sea of Thieves – видео

Этот предмет появился в продаже еще в середине февраля, а завершилась эта акция во второй половине марта. Правда, только сейчас разработчики назвали точную сумму, которую собрали игроки в Sea of Thieves. Геймеры пожертвовали 114 тысяч долларов, а это более 3 миллионов гривен. Разработчики в честь этого даже опубликовали новость, в которой отметили следующее:

Мы очень гордимся тем, что пираты Sea of Thieves сделали такой вклад в благотворительный фонд GOSH, купив "Паруса надежды". Мы выражаем огромную благодарность всем игрокам, которые приобрели эти паруса. Ваша щедрость даст надежду детям, которые проходят лечение в Great Ormond Street Hospital.

Стоит отметить, что эта больница считается одним из крупнейших центров педиатрической помощи в Великобритании. В этом заведении есть более 60 различных клинических направлений, а этот центр оказывает помощь тяжелобольным детям со всего мира. Возможно, эту сумму и трудно назвать заоблачной, но кому-то спасти жизнь могут даже такие средства.

Результат благотворительной акции от студии Rare / Фото твиттер Sea of Thieves