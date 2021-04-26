Немалое количество игроков в видеоигру League of Legends приняло участие в специальной акции. Они пожертвовали несколько миллионов долларов для благотворительного фонда.

Мы уже рассказывали вам о различных благотворительных акциях от разработчиков видеоигр. Например, игроки в World of Warcraft пожертвовали миллион долларов для организации "Врачи без границ", а за это получили двух эксклюзивных любимцев. А игроки в Sea of Thieves покупали специальные тематические паруса и собрали более 100 тысяч долларов для известной британской больницы.

Интересно Стиляга, водяной и кукла: Capcom познакомила игроков с антагонистами Resident Evil Village

На этот раз авторы видеоигры League of Legends отличились такой красивой инициативой. Еще в декабре 2020 года они добавили во внутриигровой магазин уникальный скин под названием Elderwood для Ornn. Интересно, что поклонники игры давно просили компанию Riot Games выпустить новый вид именно для этого чемпиона. Дело в том, что Ornn добавили еще в 2017 году в видеоигру, но этот скин стал лишь вторым для этого героя.

Купить этот образ можно было за 1375 Riot Points, а это примерно 10 долларов (280 гривен). Все деньги с продаж этого скина в период с 10 декабря по 11 января были направлены в Фонд социального влияния Riot Games. Эту некоммерческую организацию создали еще в 2019 году, а нужна она для того, чтобы разработчики League of Legends могли напрямую помогать разнообразным благотворительным проектам. Также стоит отметить, что подобные акции компания Riot Games проводила даже до создания этого фонда.

В этом году геймеры смогли собрать более 7 миллионов долларов (почти 200 миллионов гривен) с продаж обычного скина. То есть его купило примерно 700 тысяч геймеров, хотя точное количество трудно назвать, поскольку цена на Riot Points отличается в зависимости от региона. Интересно, что у геймеров получилось даже установить новый рекорд, потому что в прошлом году они смогли собрать в похожей акции 6 миллионов долларов. Тогда игроки могли приобрести скин под названием Dawnbringer для героини Karma.

Напоследок стоит отметить, что представители компании Riot Games планируют и в дальнейшем устраивать подобные благотворительные акции.

Скин Elderwood для Ornn / Фото сайт League of Legends

Скин Dawnbringer для Karma / Фото сайт League of Legends