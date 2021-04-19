Таємничий змій: гравці у World of Warcraft дізналися, як можна отримати унікального маунта

Шанувальники World of Warcraft Shadowlands змогли розгадати цікавий секрет з цієї відеогри. Вони дізналися, як можна отримати унікального маунта із назвою "Слизова змія".

Доповнення Shadowlands для відеогри World of Warcraft вийшло ще у листопаді 2020 року. Тоді розробники із Blizzard додали у гру 84 їздових тварини (маунти). Гравці у World of Warcraft ще до кінця минулого року дізналися, як можна отримати 83, але останнє таке створіння тривалий час не виходило одержати.

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Геймери вже давно знали, що "Слизову змію" можна знайти у невеликій чумній калюжі, у підземеллі із назвою "Чумні каскади". Щоправда, гравці не знали, як можна виманити цю тварину, а на пошуки витратили майже 5 місяців. Геймери припускали, що для цього треба знайти якийсь секретний предмет чи виконати певні дії у цій локації. Найцікавіше, що першими отримали цього маунта не шукачі, а випадковий мисливець, який вирішив пройти це підземелля наодинці.

Виявилося, що геймерам потрібно перемогти наодинці лише двох босів з цього підземелля – Доміну Отруєний Клинок і Маркграфиню Страдаму. Варто відзначити, що це потрібно зробити на героїчному чи епохальному рівні складності. Завдання непросте, а поки наодинці виконати його можуть лише представники деяких класів і спеціалізацій.

Якщо гравець зробить все правильно, то з цієї чумної калюжі вигляне "Допитлива слизова змія". А далі все просто, бо потрібно лише погладити її, щоб додати до своєї колекції. Варто відзначити, що схожа модель використовувалася вже раніше, при створенні змій Н'Зота. Щоправда, у нового маунта незвичайне та унікальне забарвлення, а також немає сідла.

Гайд з отримання нового маунта – відео

"Слизова змія" у World of Warcraft / Фото портал Wowhead