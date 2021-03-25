Шанувальник World of Warcraft поділився цікавою тематичною роботою. Він відтворює відомі локації із цього всесвіту на Unreal Engine 4 з ефектами трасування променів.

Гра World of Warcraft вийшла ще у листопаді 2004 року, але навіть й зараз має шалений попит серед геймерів. Річ у тім, що для відеогри постійно виходять глобальні оновлення, які з нетерпінням чекають всі фанати цього проєкту. Щоправда, графічна складова гри майже не змінилася за всі ці роки, тому Daniel L спробував осучаснити вигляд цієї відеогри.

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Шанувальник World of Warcraft вирішив показати своє бачення відомих локацій із цього всесвіту. Ентузіаст встиг відтворити одразу кілька відомих місць з World of Warcraft, а саме: місто Штормград, Сутінковий ліс, Сиві пагорби та таверну "Гордість лева". Всі ці локації він створює на ігровому рушії Unreal Engine 4, а також реалізував у своєму проєкті ефекти трасування променів у реальному часі. Також він додав порівняння локацій з цією функцією та без.

Варто відзначити, що робота дійсно масштабна та прекрасна, а ентузіаст витратив чимало годин на відтворення цих локацій. Над своїм проєктом Daniel L працює сам, тому такий результат ще більше вражає. Штормград він показав величним та гарним містом, а Сутінковий ліс – таємничим і заворожуючим. Виглядає така версія World of Warcraft дуже сучасно, хоча деякі геймери у коментарях відзначили, що зникла атмосферність та дух оригінальної відеогри.

Щоправда, більшості така варіація цих локацій дуже сподобалася, а оригінальний запис вже зібрав понад 70 тисяч переглядів. Загалом гравці похвалили автора цієї роботи, а також деякі відзначили, що хотіли б прогулятися у такій модифікації World of Warcraft. Проте, останнє навряд чи вийде зробити, бо геймер поки не планує ділитися своїми напрацюваннями з іншими гравцями.

Відеогра World of Warcraft на Unreal Engine 4 з ефектами трасування променів – відео