Поклонник World of Warcraft поделился интересной тематической работой. Он воспроизводит известные локации с этой вселенной на Unreal Engine 4 с эффектами трассировки лучей.

Игра World of Warcraft вышла еще в ноябре 2004 года, но даже и сейчас пользуется большим спросом среди геймеров. Дело в том, что для видеоигры постоянно выходят глобальные обновления, которые с нетерпением ждут все фанаты этого проекта. Правда, графическая составляющая игры почти не изменилась за все эти годы, поєтому Daniel L попытался осовременить вид этой видеоигры.

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Поклонник World of Warcraft решил показать свое видение известных локаций с этой вселенной. Энтузиаст успел воспроизвести сразу несколько известных мест с World of Warcraft, а именно: город Штормград, Сумеречный лес, Седые холмы и таверну "Гордость льва". Все эти локации он создает на игровом движке Unreal Engine 4, а также реализовал в своем проекте эффекты трассировки лучей в реальном времени. Также он добавил сравнения локаций с этой функцией и без.

Стоит отметить, что работа действительно масштабная и прекрасная, а энтузиаст потратил немало часов на воспроизведение этих локаций. Над своим проектом Daniel L работает сам, поэтому такой результат еще больше впечатляет. Штормград он показал величественным и красивым городом, а Сумеречный лес – таинственным и завораживающим. Выглядит такая версия World of Warcraft очень современно, хотя некоторые геймеры в комментариях отметили, что исчезла атмосферность и дух оригинальной видеоигры.

Правда, большинству такая вариация этих локаций очень понравилась, а оригинальная запись уже собрал более 70 тысяч просмотров. В общем игроки похвалили автора этой работы, а также некоторые отметили, что хотели бы прогуляться в такой модификации World of Warcraft. Однако, последнее вряд ли получится сделать, потому что геймер пока не планирует делиться своими наработками с другими игроками.

Видеоигра World of Warcraft на Unreal Engine 4 с эффектами трассировки лучей – видео