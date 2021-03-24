Один из боссов World of Warcraft, который разрабатывался для борьбы с 40 игроками, был искусно убит двумя геймерами чуть меньше чем за час. Подробнее в материале.

Два отчаянных поклонника популярной ММО World of Warcraft Classic стали авторами интересного достижения, ведь завершили рейд для выполнения которого была задумано участие 40 человек всего лишь вдвоем.

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Жертвой "героев" стала дракон Ониксия. Несмотря на то, что у нее 1,8 миллиона "хитпоинтов", по современным меркам она не считается сложным боссом. Причиной этому в основном является то, что у нее не так много способностей и гильдии игроков давно научились "правильно" с ней воевать. Наверное, именно поэтому Ониксия стала частой жертвой "насмешек" геймеров – до этого случая ее уже "проходили" группой из 32 воинов (победа досталась игрокам практически с одного удара), а также группой персонажей без одежды.

Однако на этот раз вместо нескольких десятков человек победить босса смогла компания всего лишь из двух персонажей. Все что понадобилось игрокам для такого удивительного достижения – это воин, священник, 57 минут и чертовски большое количество зелья маны. К тому же один из геймеров проводил трансляцию этого необычного "подвига" на своем канале на Twitch.

Полная запись схватки дуэта смельчаков с Ониксией

По данным авторитетного для поклонников игры, портала WoWhead, это первый раз, когда кому-то удалось убить Ониксию в дуэте, к тому же за такое короткое время. Это означает, что Gendisarray и Shiftus (именно такие ники наших "героев") еще и установили своеобразный рекорд в мире игры, который вряд ли будет побит в ближайшем будущем.