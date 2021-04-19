Поклонники World of Warcraft Shadowlands смогли разгадать интересный секрет с этой видеоигры. Они узнали, как можно получить уникального маунта с названием "Слизистая змея".

Дополнение Shadowlands для видеоигры World of Warcraft вышло еще в ноябре 2020 года. Тогда разработчики из Blizzard добавили в игру 84 ездовых животных (маунты). Игроки в World of Warcraft еще до конца прошлого года узнали, как можно получить 83, но последнее такое создание долгое время не получалось раздобыть.

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Геймеры уже давно знали, что "Слизистую змею" можно найти в небольшой чумной лужи, в подземелье под названием "Чумные каскады". Правда, игроки не знали, как можно выманить это животное, а на поиски потратили почти 5 месяцев. Геймеры предполагали, что для этого надо найти какой-то секретный предмет или выполнить определенные действия в этой локации. Самое интересное, что первыми получили этого маунта не искатели, а случайный охотник, который решил пройти это подземелье в одиночку.

Оказалось, что геймерам нужно победить в одиночестве только двух боссов из этого подземелья – Домину Отравленный Клинок и Маркграфиню Страдаму. Стоит отметить, что это нужно сделать на героическом или эпохальном уровне сложности. Задача непростая, а пока в одиночестве выполнить ее могут только представители некоторых классов и специализаций.

Если игрок сделает все правильно, то с этой чумной лужи выглянет "Любопытная слизистая змея". А дальше все просто, потому что нужно только погладить ее, чтобы добавить в свою коллекцию. Стоит отметить, что похожая модель использовалась уже ранее, при создании змей Н'Зота. Правда, у нового маунта необычная и уникальная окраска, а также нет седла.

Гайд по получению нового маунта – видео

"Слизистая змея" в World of Warcraft / Фото портал Wowhead