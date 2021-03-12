Парад, флешмоб чи міграція: гравці у World of Warcraft отримали безплатного маунта – відео
Гравці у World of Warcraft: Shadowlands нарешті почали отримувати безплатних маунтів. Геймерам дуже сподобався такий подарунок, а у мережі вже з'явилося чимало цікавих відео.
Джерело:Blizzard Entertainment
Минулого року компанія Blizzard проводила масштабне голосування на тему нового безплатного маунта для відеогри World of Warcraft. Тоді шанувальникам запропонували одразу п'ять варіантів на вибір, а переможця мали отримати всі власники доповнення Shadowlands.
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У цьому масштабному опитуванні взяло участь 100 тисяч фанатів відеогри World of Warcraft. Понад 30% респондентів проголосували за маунта із назвою "Древень-блукач". Це старе та мудре дерево, яке розгулює по Азероту ще з моменту запуску серверів гри. Для його отримання не потрібно навіть виконувати якісь завдання, а забрати його зможуть навіть геймери, які придбають доповнення Shadowlands у майбутньому.
Працівники компанії Blizzard добряче попрацювали над дизайном цього маунта. Виглядає це створіння як просте дерево, але чималих розмірів. Найцікавіше, що колір листя буде змінюватися в залежності від пори року. Також варто відзначити, що на цьому маунті разом з гравцем буде кататися гусінь.
Представлення маунта із назвою "Древень-блукач" – відео
Геймери почали отримувати безплатного маунта лише зараз, а також він одразу дуже сподобався їм. Гравці почали влаштовувати справжні флешмоби у всіх великих містах всесвіту World of Warcraft. Гравці закликають всіх переміщуватися саме на цих створіннях, а такі акції мають регіональні особливості. Деякі просто збираються та стоять на місці, а у такому імпровізованому лісі досить просто заховатися низькорослим героям.
Щоправда, більшість геймерів об'єднуються у чималі групи та влаштовують справжні паради. Напевно, така кількість живих дерев востаннє з'являлася при штурмі Ісенґарду у фільмі "Володар перснів: Дві вежі". Це також дуже нагадує міграційні процеси, які притаманні деяким тваринам. Можливо, для дерев у цьому всесвіті характерні періодичні переміщення у "теплі краї".
Флешмоби за участю нових маунтів у World of Warcraft: Shadowlands – відео
ShadowlandsВосьме доповнення до відеогри World of Warcraft. Цього разу гравців відправили у Темні землі, куди потрапляють душі мерців. Геймерам потрібно зробити вибір на користь одного з чотирьох ковенантів (правителі Темних земель). Також у цьому доповнені можна зустріти старих персонажів: Утера, Дреку, Кенарія та Кель'таса.
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