Гравці у World of Warcraft: Shadowlands нарешті почали отримувати безплатних маунтів. Геймерам дуже сподобався такий подарунок, а у мережі вже з'явилося чимало цікавих відео.

Минулого року компанія Blizzard проводила масштабне голосування на тему нового безплатного маунта для відеогри World of Warcraft. Тоді шанувальникам запропонували одразу п'ять варіантів на вибір, а переможця мали отримати всі власники доповнення Shadowlands.

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У цьому масштабному опитуванні взяло участь 100 тисяч фанатів відеогри World of Warcraft. Понад 30% респондентів проголосували за маунта із назвою "Древень-блукач". Це старе та мудре дерево, яке розгулює по Азероту ще з моменту запуску серверів гри. Для його отримання не потрібно навіть виконувати якісь завдання, а забрати його зможуть навіть геймери, які придбають доповнення Shadowlands у майбутньому.

Працівники компанії Blizzard добряче попрацювали над дизайном цього маунта. Виглядає це створіння як просте дерево, але чималих розмірів. Найцікавіше, що колір листя буде змінюватися в залежності від пори року. Також варто відзначити, що на цьому маунті разом з гравцем буде кататися гусінь.

Представлення маунта із назвою "Древень-блукач" – відео

Геймери почали отримувати безплатного маунта лише зараз, а також він одразу дуже сподобався їм. Гравці почали влаштовувати справжні флешмоби у всіх великих містах всесвіту World of Warcraft. Гравці закликають всіх переміщуватися саме на цих створіннях, а такі акції мають регіональні особливості. Деякі просто збираються та стоять на місці, а у такому імпровізованому лісі досить просто заховатися низькорослим героям.

Щоправда, більшість геймерів об'єднуються у чималі групи та влаштовують справжні паради. Напевно, така кількість живих дерев востаннє з'являлася при штурмі Ісенґарду у фільмі "Володар перснів: Дві вежі". Це також дуже нагадує міграційні процеси, які притаманні деяким тваринам. Можливо, для дерев у цьому всесвіті характерні періодичні переміщення у "теплі краї".

Флешмоби за участю нових маунтів у World of Warcraft: Shadowlands – відео