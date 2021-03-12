Игроки в World of Warcraft: Shadowlands начали получать бесплатных маунтов. Геймерам очень понравился такой подарок, а в сети уже появилось немало интересных видео.

В прошлом году компания Blizzard проводила масштабное голосование на тему нового бесплатного маунта для видеоигры World of Warcraft. Тогда поклонникам предложили сразу пять вариантов на выбор, а победителя должны были получить все владельцы дополнение Shadowlands.

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В этом масштабном опросе приняло участие 100 тысяч фанатов видеоигры World of Warcraft. Более 30% респондентов проголосовали за маунта под названием "Древень-скиталец". Это старое и мудрое дерево, которое разгуливает по Азероту еще с момента запуска серверов игры. Для его получения не нужно даже выполнять какие-то задания, а забрать его смогут даже геймеры, которые приобретут дополнение Shadowlands в будущем.

Работники компании Blizzard хорошо поработали над дизайном этого маунта. Выглядит это создание как простое дерево, но внушительных размеров. Самое интересное, что цвет листьев будет меняться в зависимости от времени года. Также стоит отметить, что на этом маунте вместе с игроком будет кататься гусеница.

Представление маунта под названием "Древень-скиталец" – видео

Геймеры начали получать бесплатного маунта только сейчас, а также он сразу очень понравился им. Игроки начали устраивать настоящие флешмобы во всех крупных городах вселенной World of Warcraft. Игроки призывают всех перемещаться именно на этих созданиях, а такие акции имеют региональные особенности. Некоторые просто собираются и стоят на месте, а в таком импровизированном лесу достаточно просто спрятаться низкорослым героям.

Правда, большинство геймеров объединяются в большие группы и устраивают настоящие парады. Наверное, такое количество живых деревьев последний раз появлялось при штурме Изенгарда в фильме "Властелин колец: Две крепости". Это также очень напоминает миграционные процессы, которые присущи некоторым животным. Возможно, для деревьев в этой вселенной характерны периодические перемещения в "теплые края".

Флешмобы с участием новых маунтов в World of Warcraft: Shadowlands – видео