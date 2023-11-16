Судячи з даними українського, а також чеського реєстрів, замість Сергія Григоровича бенефіціарним власником компанії став Кріппа Максим Володимирович. Зміни відбулись 22 вересня 2023 року.

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Пояснення від GSC

Ком'юніті-менеджер GSC Game World Максим Ткаченко у відповідь на звернення ITC.ua надав офіційне роз'яснення таких змін. Він підтвердив, що Максим Кріппа є одним з інвесторів та співвласників компанії.

Зазначу, що наша співпраця почалася ще на початку 2020 року. Тобто жодних великих змін у нас не сталося, і ми й надалі будемо розробляти ігри якими, як ми сподіваємося, можна буде пишатися,

– пояснив Максим Ткаченко.

Водночас він запевнив, що брати Григоровичі залишаються в керівництві GSC. Зокрема, Євген Григорович – на посаді СЕО компанії. Водночас вплив на рішення команди матимуть усі інвестори.

Звісно, що це дорогий бізнес, і для розвитку нам потрібна допомога, щоб дійсно рости та виходити на зовсім інший рівень по якості, розробляти більше різних ігор та IP,

– розповів ком'юніті-менеджер GSC Game World.

До слова, нині в розробці студії перебуває гра STALKER 2: Heart of Chornobyl. Її реліз запланований вже на перший квартал 2024 року.