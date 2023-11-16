Судя по данным украинского, а также чешского реестров, вместо Сергея Григорьевича бенефициарным владельцем компании стал Криппа Максим Владимирович. Изменения произошли 22 сентября 2023 года.

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Объяснение от GSC

Коммьюнити-менеджер GSC Game World Максим Ткаченко в ответ на обращение ITC.ua предоставил официальное разъяснение таких изменений. Он подтвердил, что Максим Криппа является одним из инвесторов и совладельцев компании.

Отметим, что наше сотрудничество началось еще в начале 2020 года. То есть никаких больших изменений у нас не произошло, и мы и дальше будем разрабатывать игры которыми, как мы надеемся, можно будет гордиться,

– объяснил Максим Ткаченко.

В то же время он заверил, что братья Григоровичи остаются в руководстве GSC. В частности, Евгений Григорович – в должности СЕО компании. В то же время влияние на решение команды будут иметь все инвесторы.

Конечно, это дорогой бизнес, и для развития нам нужна помощь, чтобы действительно расти и выходить на совсем другой уровень по качеству, разрабатывать больше разных игр и IP,

– рассказал коммьюнити-менеджер GSC Game World.

К слову, сейчас в разработке студии находится игра STALKER 2: Heart of Chornobyl. Ее релиз намечен уже на первый квартал 2024 года.