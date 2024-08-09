Розробники STALKER 2: Heart of Chornobyl розкрили точний час демонстрації геймплею

GSC Game World оголосила час початку та масштаби майбутньої демонстрації ігрового процесу S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Глибоке занурення в творіння розробників відбудеться 12 серпня о 19:00 за київським часом на Twitch-каналі Xbox, де буде представлена найповніша інформація про довгоочікуваний постапокаліптичний шутер.

Автори гри опублікували нові подробиці та тизер майбутньої демонстрації геймплею на соціальних платформах, інформує Games 24. Подія матиме назву Developer Deep Dive.

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Developer Deep Dive: Чого очікувати

Подія обіцяє стати наймасштабнішим заходом перед релізом S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Глядачів чекає понад 30 хвилин свіжого контенту на Twitch-каналі Xbox, включаючи інтерв'ю з розробниками, кадри залаштунків, новий геймплей та проходження одного з квестів гри. Уривок з майбутньої демоверсії було показано в останньому тизері.

Дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесено на 20 листопада 2024 року з початкової дати 5 вересня. Гра буде доступна на ПК (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X, S у підписці Game Pass.

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Крім того, перед листопадовим релізом S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля буде представлена на виставці gamescom 2024 у Кельні, Німеччина, з 21 по 25 серпня, де відвідувачі зможуть зіграти в останню демо-версію проєкту.