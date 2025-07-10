GTA V нарешті з’явиться у кількох нових країнах через 12 років після релізу

Через 12 років після світового релізу культова гра Grand Theft Auto V нарешті стане офіційно доступною у Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Ця подія відкриває нові можливості для геймерів регіону та може вплинути на майбутній вихід GTA 6.

Довгоочікуваний реліз

Гра Grand Theft Auto V, яка вийшла у 2013 році, здобула величезну популярність завдяки своєму відкритому світу та свободі дій. Проте в Саудівській Аравії та ОАЕ офіційний реліз так і не відбувся через регуляторні обмеження. Нарешті, 3 липня 2025 року Генеральний орган з регулювання медіа Саудівської Аравії оголосив, що GTA V та її онлайн-версія Grand Theft Auto Online отримали офіційний рейтинг. Обидві гри стануть доступними для покупки з 17 липня 2025 року на платформах PlayStation, Xbox та ПК, пише 24 Канал з посиланням на Kotaku.

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Офіційний акаунт PlayStation Middle East також підтвердив, що реліз відбудеться в той самий день в ОАЕ. Цікаво, що гра отримала віковий рейтинг 21+, який є вищим, ніж у більшості країн світу.

Раніше геймери в цих країнах змушені були шукати обхідні шляхи, щоб зіграти в GTA V. Наприклад, вони імпортували фізичні копії гри з інших регіонів або створювали фейкові акаунти в цифрових магазинах, вказуючи іншу країну. Тепер же повний досвід GTA V та GTA Online стане доступним без необхідності вдаватися до таких хитрощів.

Ця подія має навіть ширше значення для геймерської спільноти Близького Сходу. Офіційний вихід GTA V може бути позитивним сигналом щодо майбутнього релізу Grand Theft Auto 6. Є ймовірність, що нова частина серії не зіткнеться з багаторічними затримками через проблеми з класифікацією рейтингів у регіоні.

За попередніми даними, GTA 6 планується до випуску у травні 2026 року після перенесення дати раніше цього року, тож, можливо, гра вийде в Саудівській Аравії та ОАЕ одночасно з рештою світу.