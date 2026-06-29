Дівчина з обкладинки GTA 6 звернулася до фанатів Rockstar

Дівчина, чию зовнішність Rockstar використали на обкладинці Grand Theft Auto 6, зробила коротке звернення до розробників та фанатів. Деталі – у матеріалі.

Діджейка Габріела Чікін насолоджується небаченим притоком шанувальників і навіть звернулася до фанатів Rockstar у соцмережі Instagram, інформує 24 Канал.

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Дівчина з обкладинки GTA 6 опублікувала звернення до Rockstar?

Невдовзі після появи обкладинки GTA 6 головною новиною стало те, що геймерам вдалося знайти реальну дівчину, яка стала прототипом для однієї з героїнь "арту".

Після цього венесуельська діджейка та блогерка Габріела Чікін стала швидко набирати підписників в Instagram, хоча Rockstar так і не підтвердили, що дійсно надихалися саме нею.

Попри цю мовчанку, вона вирішила звернутися до розробників та їх фанатів сама.

У одному з останніх дописів в Instagram, дівчина продемонструвала себе у тому ж образі, який, ймовірно, використали Rockstar, та написала кілька рядків.

Ну, це може бути хороший вибір, що ви думаєте?,

– запитала Чікін.

Можна сміливо сказати, що дівчина не втрачає часу дарма, адже завдяки сплеску популярності вона також запустила власний благодійний гуманітарний фонд аби допомагати малозабезпеченим венесуельцям.

Я хочу подякувати всій спільноті GTA за таку любов. Я ніколи не уявляла, що отримаю стільки повідомлень, коментарів та мемів,

– резюмувала Габріела в коментарі для Push Square.

Сподіваємося що Чікін дійсно не змарнує шанс, який їй підкинула доля дарма.