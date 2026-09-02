Кінець епохи бідності – економіка GTA 6 змусить вас рахувати кожну копійку аби рухати сюжет

У довгоочікуваній грі Grand Theft Auto 6 розробники підготували для геймерів несподіваний виклик, який змусить останніх заробляти гроші як ніколи раніше.

Тепер гравці не зможуть просуватися сюжетною лінією, якщо у їхніх кишенях буде "гуляти вітер". Головним героям доведеться постійно шукати заробіток, повідомляє 24 Канал.

All you need is L… money

У попередніх частинах легендарної франшизи Rockstar Games гравці часто стикалися з проблемою, коли близько середини гри у них накопичувалися великі суми, які просто не було на що витрачати.

Розробники вирішили докорінно змінити цю ситуацію і зробити ігрову економіку важливою частиною сюжету.

Відтепер у певні моменти історії гра блокуватиме проходження сюжетних місій, якщо на рахунку Джейсона та Люсії не буде достатньо грошей, стверджують блогер SynthPotato у X та ютубер TGG.

Як працюватимуть гроші у GTA 6: дивіться відео

Щоб наповнити свій віртуальний гаманець, гравцям доведеться активно займатися криміналом. Розробники значно розширили механіку пограбувань, зробивши її неймовірно деталізованою.

Гравці зможуть обікрасти абсолютно кожен магазин у грі. На відміну від однотипних нальотів на дрібні крамниці у GTA 5, у новій частині кожне пограбування буде унікальним.

Злочинцям доведеться ретельно планувати свої дії, адже поліція стала набагато розумнішою. Під час нальотів потрібно буде стежити за камерами відеоспостереження, контролювати заручників та продумувати шляхи відходу.

Крім того, масштаби злочинів суттєво відрізнятимуться: від нальотів на маленькі магазини до ювелірних салонів, кримінальних схованок та великих банків безпосередньо у відкритому світі. Важливо, що деякі з цих можливостей гравці зможуть розблокувати лише через дослідження мапи або знайомство з потрібними людьми під час проходження завдань.

Також у гру додали реалістичну систему збуту: ювелірні вироби та інші цінні речі не перетворяться на гроші миттєво – їх доведеться везти до скупників краденого, як це реалізували у Red Dead Redemption 2.

Попри кримінальний характер гри, Rockstar Games залишили місце і для тих, хто захоче заробити більш законослухняним шляхом. Якщо гравцям стане ніяково від постійного залякування продавців, вони зможуть взяти участь у нелегальних вуличних перегонах або інших підробітках у відкритому світі.