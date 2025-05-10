У GTA 6 помітили яхту Майкла з GTA 5 – виконавець ролі героя відреагував на знахідку геймерів

У другому трейлері Grand Theft Auto 6 помітили яхту, яка підозріло нагадує судно Майкла – одного з головних героїв GTA 5. Виконавець ролі персонажа вже відреагував на цю знахідку геймерів.

Свіжий трейлер GTA 6 продовжує вражати деталями. Цього разу геймери помітили у ньому яхту героя попередньої частини серії, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Rockstar каже, що другий трейлер GTA 6 був найбільшим відеорелізом усіх часів

Майкл отримає камео в новій грі?

Навіть після того, як знайшли перший баг у GTA 6, фанати Rockstar продовжили під лупою вивчати новий трейлер довгоочікуваної відеогри.

Одним з найвідоміших наскрізних жартів у GTA 5 є найбільша втрата у житті Майкла – його яхта, яку викрадають в одній з перших місій. До самого кінця гри герой так і не зміг ані повернути, ані бодай відпустити своє "втрачене кохання".

Аж ось уважні геймери помітили до болю знайомий човен з синьою смугою вздовж борту на перших секундах трейлера GTA 6.

Фанати франшизи впевнені – це точно яхта Майкла. Одначе, думки щодо того, що ж це означає розділилися.

Деякі вважають, що це лише дотепна великодка, яка може отримати якусь згадку в грі, а інші ж думають, що Майкл може отримати камео в новому проєкті.

Невдовзі після знахідки, актор Нед Люк, який зіграв персонажа для GTA 5, прокоментував її у соцмережі X.

Я йду, Джейсоне… За своїм човном,

– написав актор.

Чи це лише жарт від Люка, чи він дійсно з'явиться у майбутній відеогрі – це ми дізнаємося лише 26 травня 2026 року.