Геймер помітив цікаву деталь у трейлері GTA 6, яка вказує на можливу появу нової механіки

Уважно дослідивши дебютний трейлер GTA 6, шанувальник франшизи помітив дрібну деталь, яку більшість пропустила повз очі, та вважає, що вона може вказувати на появу в грі нової цікавої механіки.

Довгоочікуваний трейлер GTA 6 приголомшив світ і не лише побив численні рекорди, а й став предметом для детального дослідження величезної кількості геймерів.

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Хоча відео набрало на YouTube вже майже 170 мільйонів переглядів, фанати серії GTA продовжують знаходити все нові й нові деталі у цьому 90-секундному ролику, детально досліджуючи кожен кадр.

Остання з-поміж цікавих знахідок розташувалася на 27 секунді та вказує на те, що у шостій частині на гравців може чекати новий спосіб пересування.

Трейлер GTA 6 – дивитися відео

На вказаному хронометражі, на задньому плані чітко видно автобусну зупинку з групою людей, які стоять біля неї, ймовірно, чекаючи прибуття громадського транспорту.

Я помітив, що знак автобусної зупинки занадто детальний для чогось, що ми не зможемо використовувати. Великий та помітний, зі словами, які виглядають так, ніби вони справді розбірливі,

– написав один з користувачів Reddit.

Через це геймери припустили, що у GTA 6 може з'явитися система швидкого пересування на кшталт потягів з Red Dead Redemption 2, але шляхом поїздок на автобусах.

, що злам даних Rockstar розкрив, що ще в GTA IV планувалося додати робочу систему громадського транспорту, якою могли б користуватися гравці, але її було вирізано з фінальної версії гри.

Той самий момент з трейлера / Фото з Reddit

Це, чесно кажучи, було б дуже крутою, дуже гарною деталлю. Можливо, вони могли б зробити це схожим на роботу в таксі, де ви також можете сісти в автобус, забрати людей і висадити їх у певних місцях,

– відмітив ще один реддітор.

Наразі Rockstar ніяк не коментували подібні здогадки шанувальників, але оскільки GTA 6 є найамбітнішим проєктом студії, то ми не здивуємось, якщо у ньому вони вирішать реалізувати усі задуми, які з тих чи інших причин не потрапили у минулі ігри серії.