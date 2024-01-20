Долгожданный трейлер GTA 6 потряс мир и не только побил многочисленные рекорды, но и стал предметом для детального исследования огромного количества геймеров.

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Хотя видео набрало на YouTube уже почти 170 миллионов просмотров, фанаты серии GTA продолжают находить все новые и новые детали в этом 90-секундном ролике, подробно исследуя каждый кадр.

Последняя из интересных находок расположилась на 27 секунде и указывает на то, что в шестой части игроков может ждать новый способ передвижения.

Трейлер GTA 6 – смотреть видео

На указанном хронометраже, на заднем плане четко видна автобусная остановка с группой людей, стоящих возле нее, вероятно, ожидая прибытия общественного транспорта.

Я заметил, что знак автобусной остановки слишком подробен для чего-то, что мы не сможем использовать. Большой и броский, со словами, которые выглядят так, будто они действительно разборчивы,

– написал один из пользователей Reddit.

Поэтому геймеры предположили, что в GTA 6 может появиться система быстрого передвижения вроде поездов из Red Dead Redemption 2, но путем поездок на автобусах.

Интересно, что слом данных Rockstar раскрыл, что еще в GTA IV планировалось добавить рабочую систему общественного транспорта, которой могли бы пользоваться игроки, но она была вырезана из финальной версии игры.

Тот самый момент из трейлера / Фото с Reddit

Это, честно говоря, было бы очень крутой, очень хорошей деталью. Возможно, они могли бы сделать это похожим на работу в такси, где вы также можете сесть в автобус, забрать людей и высадить их в определенных местах,

– заметил еще один реддитор.

Rockstar никак не комментировали подобные догадки поклонников, но поскольку GTA 6 является самым амбициозным проектом студии, то мы не удивимся, если в нем они решат реализовать все замыслы, которые по тем или иным причинам не попали в прошлые игры серии.