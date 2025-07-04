Ветеран Rockstar впевнений, що розробка GTA 7 коштуватиме дешевше, ніж GTA 6

Колишній технічний директор Rockstar пояснив чому вважає, що розробка наступної частини франшизи GTA, яка вийде після Grand Theft Auto 6, коштуватиме дешевше.

Вартість розробки відеоігор невпинно зростає з роками, що не надто добре впливає на індустрію загалом. Проте, Оббе Вермей вважає, що є певне світло в кінці цього тунелю, інформує 24 Канал з посиланням на KiwiTalkz.

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ШІ врятує геймдев?

Багаторічний працівник Rockstar, який розповів, що вирішили не додавати в GTA IV, вважає, що GTA 6 залишиться найдорожчою грою всіх часів, а головна причина цього: штучний інтелект.

На думку Вермейя, фахівці, що відповідають за створення таких об'ємних, за масштабом роботи, елементів як величезні карти та кат-сцени, будуть "замінені штучним інтелектом" протягом наступних 5 років.

Я прогнозую, що GTA 7 буде дешевше у створенні, ніж GTA 6. Нам доведеться почекати 15 років, щоб побачити, чи маю я рацію чи ні,

– додає Оббе.

При цьому розробник вважає, що в ігровій індустрії залишаться задачі, які будуть виконуватися виключно людьми. Зокрема нікуди не подінуться фахівці, які відповідатимуть за головний креатив.

Я не думаю, що штучний інтелект виконуватиме творчу частину. Художники все ще будуть визначати стиль та зовнішній вигляд, а сценаристи все ще будуть писати історію. Я не думаю, що штучний інтелект зможе це зробити,

– вважає Вермей.

Кого ж найбільше торкнеться "заміщення ШІ", то це програмістів.

За словами колишнього технічного директора Rockstar, це вже відбувається, адже все частіше речі які раніше потребували "ручної роботи" стають частиною рушія гри.

Коли я починав, програмісти становили приблизно третину типової команди, а зараз це може бути 10-15%. А зі штучним інтелектом ще більше роботи буде автоматизовано,

– запевняє ветеран індустрії.

При цьому, Вермей висловлює оптимізм щодо цієї тенденції. На його думку, ШІ подарує розробникам можливість швидшого та бюджетнішого створення ігор, що наповнить ринок високоякісними проєктами з більш нішевими темами.

Як би нам не хотілося, щоб "залізо" відбирало у нас роботу – прогрес невпинно крокуватиме планетою і не омине й ігрову індустрію.