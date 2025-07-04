Ветеран Rockstar впевнений, що розробка GTA 7 коштуватиме дешевше, ніж GTA 6
- Колишній технічний директор Rockstar, Оббе Вермей, вважає, що розробка GTA 7 буде дешевше, ніж GTA 6, завдяки використанню штучного інтелекту для створення великих ігрових карт і кат-сцен.
- Вермей вважає, що творчі завдання, такі як визначення стилю та написання історії, все ще залишаться за людьми, але програмісти можуть бути частково замінені ШІ, що вже відбувається в індустрії.
- Використання ШІ може призвести до швидшого та бюджетнішого створення ігор, що дозволить появу більш нішевих проєктів на ринку.
Колишній технічний директор Rockstar пояснив чому вважає, що розробка наступної частини франшизи GTA, яка вийде після Grand Theft Auto 6, коштуватиме дешевше.
Вартість розробки відеоігор невпинно зростає з роками, що не надто добре впливає на індустрію загалом. Проте, Оббе Вермей вважає, що є певне світло в кінці цього тунелю, інформує 24 Канал з посиланням на KiwiTalkz.
Цікаво Обурені гравці масово підписують петицію "Зупиніть убивство ігор" – уже понад 800 000 голосів
ШІ врятує геймдев?
Багаторічний працівник Rockstar, який розповів, що вирішили не додавати в GTA IV, вважає, що GTA 6 залишиться найдорожчою грою всіх часів, а головна причина цього: штучний інтелект.
На думку Вермейя, фахівці, що відповідають за створення таких об'ємних, за масштабом роботи, елементів як величезні карти та кат-сцени, будуть "замінені штучним інтелектом" протягом наступних 5 років.
Я прогнозую, що GTA 7 буде дешевше у створенні, ніж GTA 6. Нам доведеться почекати 15 років, щоб побачити, чи маю я рацію чи ні,
– додає Оббе.
При цьому розробник вважає, що в ігровій індустрії залишаться задачі, які будуть виконуватися виключно людьми. Зокрема нікуди не подінуться фахівці, які відповідатимуть за головний креатив.
Я не думаю, що штучний інтелект виконуватиме творчу частину. Художники все ще будуть визначати стиль та зовнішній вигляд, а сценаристи все ще будуть писати історію. Я не думаю, що штучний інтелект зможе це зробити,
– вважає Вермей.
Кого ж найбільше торкнеться "заміщення ШІ", то це програмістів.
За словами колишнього технічного директора Rockstar, це вже відбувається, адже все частіше речі які раніше потребували "ручної роботи" стають частиною рушія гри.
Коли я починав, програмісти становили приблизно третину типової команди, а зараз це може бути 10-15%. А зі штучним інтелектом ще більше роботи буде автоматизовано,
– запевняє ветеран індустрії.
При цьому, Вермей висловлює оптимізм щодо цієї тенденції. На його думку, ШІ подарує розробникам можливість швидшого та бюджетнішого створення ігор, що наповнить ринок високоякісними проєктами з більш нішевими темами.
Як би нам не хотілося, щоб "залізо" відбирало у нас роботу – прогрес невпинно крокуватиме планетою і не омине й ігрову індустрію.