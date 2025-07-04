Ветеран Rockstar уверен, что разработка GTA 7 будет стоить дешевле, чем GTA 6

Бывший технический директор Rockstar объяснил почему считает, что разработка следующей части франшизы GTA, которая выйдет после Grand Theft Auto 6, будет стоить дешевле.

Стоимость разработки видеоигр неуклонно растет с годами, что не слишком хорошо влияет на индустрию в целом. Однако, Оббе Вермей считает, что есть определенный свет в конце этого тоннеля, информирует 24 Канал со ссылкой на KiwiTalkz.

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ИИ спасет геймдев?

Многолетний работник Rockstar, который рассказал, что решили не добавлять в GTA IV, считает, что GTA 6 останется самой дорогой игрой всех времен, а главная причина этого: искусственный интеллект.

По мнению Вермейя, специалисты, отвечающие за создание таких объемных, по масштабу работы, элементов как огромные карты и кат-сцены, будут "заменены искусственным интеллектом" в течение следующих 5 лет.

Я прогнозирую, что GTA 7 будет дешевле в создании, чем GTA 6. Нам придется подождать 15 лет, чтобы увидеть, прав я или нет,

– добавляет Оббе.

При этом разработчик считает, что в игровой индустрии останутся задачи, которые будут выполняться исключительно людьми. В частности никуда не денутся специалисты, которые будут отвечать за главный креатив.

Я не думаю, что искусственный интеллект будет выполнять творческую часть. Художники все еще будут определять стиль и внешний вид, а сценаристы все еще будут писать историю. Я не думаю, что искусственный интеллект сможет это сделать,

– считает Вермей.

Кого же больше всего коснется "замещение ИИ", так это программистов.

По словам бывшего технического директора Rockstar, это уже происходит, ведь все чаще вещи которые раньше требовали "ручной работы" становятся частью движка игры.

Когда я начинал, программисты составляли примерно треть типичной команды, а сейчас это может быть 10-15%. А с искусственным интеллектом еще больше работы будет автоматизировано,

– уверяет ветеран индустрии.

При этом, Вермей выражает оптимизм относительно этой тенденции. По его мнению, ИИ подарит разработчикам возможность более быстрого и бюджетного создания игр, что наполнит рынок качественными проектами с более нишевыми темами.

Как бы нам не хотелось, чтобы "железо" отбирало у нас работу – прогресс будет неустанно шагать по планете и не обойдет и игровую индустрию.