Ветеран Rockstar прокоментував перенесення GTA 6 – чому нова дата релізу остаточна

Багаторічний технічний директор Rockstar Оббе Вермей висловився щодо перенесення довгоочікуваної GTA 6, завіривши, що нова дата релізу є остаточною.

Багато хто сподівався, що Grand Theft Auto 6 не спіткає перенесення, але на превеликий жаль для усіх геймерів, Rockstar все ж були змушені відкласти реліз проєкту, повідомляє 24 Канал.

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Нова дата – остаточна

Втім, зміна дати виходу не шокувала досвідченого ветерана індустрії Оббе Вермея, який припустив що гру може спіткати доля GTA 4 ще до офіційного анонсу від своїх колишніх колег.

Тепер же, відомий розробник прокоментував нову дату релізу GTA 6, завіривши геймерів, що вона є остаточною.

Гарна новина полягає в тому, що вони (Rockstar, – ред.) явно впевнені, що гра вийде у травні. Інакше б не назвали точну дату,

– стверджує Вермей.

За словами розробника, рішення про перенесення потребує сміливості, адже ніхто не хоче розчаровувати фанатів. Однак, такий серйозний крок означає, що команді справді потрібен додатковий час.

Було б добре, якби вийшов другий трейлер і змив розчарування,

– вважає Оббе.

Напевно, ніхто з шанувальників франшизи й справді б не відмовився від нового відео, адже до 26 травня 2026 року ще дуже довго.