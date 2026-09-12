Судова тяганина в Единбурзі та Ґлазґо між Rockstar Games і її звільненими працівниками висвітлила неочікувані подробиці про нову гру, інформує Rock Paper Shotgun.

Нова GTA Online не отримає збільшення кількості гравців?

Конфлікт, що привів компанію до суду, спалахнув після того, як у жовтні 2025 року керівництво Rockstar отримало доступ до приватного сервера "Room C" у Discord, де перебували понад 300 осіб.

Серед учасників чату були не лише поточні працівники, а й звільнені колеги, конкуренти та навіть один журналіст. Компанія миттєво звільнила 34 співробітників за порушення правил конфіденційності та різку критику керівництва.

Натомість Незалежна профспілка трудящих Великої Британії (IWGB) назвала такі дії студії прямою спробою знищити профспілковий рух, який на той момент об'єднував 10% персоналу.

Справа потрапила в суд, де нещодавно представники Rockstar звинуватили ексспівробітників у розголошенні комерційної таємниці на згаданому приватному сервері.

Зокрема, під час обговорень у закритому чаті, фахівці ділилися інформацією про мережевий формат GTA 6, розрахований на 32 користувачів, який розробники тримали в найсуворішому секреті.

Цікаво, що у судових документах представники Rockstar розповіли трохи про власну систему захисту даних. Студія застосовує суворі заходи безпеки: усі відвідувачі підписують угоди про нерозголошення, гостей супроводжує охорона, а особисті смартфони та планшети не мають доступу до внутрішніх мереж. Крім того, компанія навіть наклеїла спеціальну плівку на вікна офісів для захисту від шпигунських дронів і утримує у штаті п'ятьох професійних розслідувачів.

Згадка про лобі на 32 гравців в новій GTA Onlone вже викликала бурхливе обговорення серед фанатів серії в мережі.

Зокрема, деякі геймери обурені, адже і нинішня версія онлайн-режму GTA 5 підтримує саме таку кількість учасників. Тимпаче раніше ходили чутки про лобі на 64 особи.

Одначе, як зазначають експерти, інформація із судових документів описує лише один із етапів розробки, тож підсумковий масштаб ігрових сесій може зрости до релізу GTA 6.