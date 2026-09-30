GTA 6 отримає розвинену погодну систему з ураганами, штормами та локальною погодою

Розробники з компанії Rockstar поділилися вражаючими подробицями про наступну частину своєї легендарної серії ігор. У світі нової Grand Theft Auto 6 на гравців чекає неймовірно реалістична погода з ураганами, тропічними штормами та динамічним вітром.

Як працюватиме погода в GTA 6

Автори повністю перебудували підхід до створення кліматичних умов, щоб зробити віртуальний світ максимально живим. Відтепер дощі в штаті Леоніда стануть локальними, тому гравець зможе стояти під сонцем і спостерігати за нищівною зливою неподалік, пише Dexerto.

Усі погодні ефекти матимуть тривалі наслідки, залишаючи калюжі та мокру землю навіть після завершення дощу.

Ми переробили нашу систему погоди, щоб зробити все набагато більш локалізованим і стійким, і ми дійсно хотіли, щоб світ відчувався динамічно цілісним і досяг такого відчуття масштабу, якого ми не відчували раніше,

– прокоментував віцепрезидент з арту для освітлення та рендерингу Rockstar Оуен Шеппард.

Як вітер і урагани змінюють Vice City

Оновлена система вітру враховує вечірні бризи, висхідні потоки теплого повітря та перешкоди у вигляді високих будівель. Справжнім випробуванням для головних героїв Люсії та Джейсона стануть повноцінні тропічні стихії.

Волосся та сміття кружлятимуть на дахах, пориви вітру вкриватимуть коливаннями поверхню води та гнутимуть траву на болотах,

– додав Оуен Шеппард.

Тропічні урагани супроводжуватимуться потужними зливами, громом і блискавками. Вода стікатиме з дахів і ліхтарних стовпів, заповнюючи вулиці міста. Творці поки не розкривають, як саме такі катастрофи впливатимуть на сюжетні місії та проходження.

Окрім погоди, розробники реалізували понад 170 видів тварин і унікальних перехожих, готуючи масштабний реліз.