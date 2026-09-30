Как будет работать погода в GTA 6

Разработчики полностью пересмотрели подход к созданию погодных условий, чтобы сделать виртуальный мир максимально живым. Отныне дожди в штате Леонида будут локальными, поэтому игрок сможет стоять под солнцем и наблюдать за разрушительным ливнем неподалеку, пишет Dexerto.

Все погодные эффекты будут иметь длительные последствия, оставляя лужи и мокрую землю даже после окончания дождя.

Мы переработали нашу систему погоды, чтобы сделать все гораздо более локализованным и устойчивым, и мы действительно хотели, чтобы мир воспринимался как динамически целостный и достиг такого ощущения масштаба, которого мы не испытывали раньше,

– прокомментировал вице-президент по арту для освещения и рендеринга Rockstar Оуэн Шеппард.

Как ветер и ураганы меняют Vice City

Обновленная система ветра учитывает вечерние бризы, восходящие потоки теплого воздуха и препятствия в виде высоких зданий. Настоящим испытанием для главных героев Люсии и Джейсона станут полноценные тропические стихии.

Волосы и мусор будут кружиться на крышах, порывы ветра будут покрывать колебаниями поверхность воды и сгибать траву на болотах,

– добавил Оуэн Шеппард.

Тропические ураганы будут сопровождаться мощными ливнями, громом и молниями. Вода будет стекать с крыш и фонарных столбов, заполняя улицы города. Создатели пока не раскрывают, как именно такие катастрофы будут влиять на сюжетные миссии и прохождение игры.

Помимо погоды, разработчики реализовали более 170 видов животных и уникальных прохожих, готовя масштабный релиз.