В Grand Theft Auto 6 можно будет охотиться на редких легендарных животных или просто ходить в зоопарк – все ради развлечения игрока, сообщает Dexerto.

От птиц до китов: как устроена фауна штата Леонида

Разработчики уделили огромное внимание воссозданию природы Флориды, которая стала прототипом игрового мира.

В виртуальном пространстве игроки встретят более 60 видов птиц, более 30 видов наземных млекопитающих, а также многочисленных рептилий и рыб.

На улицах городов и в дикой местности будут обитать бродячие кошки, обезьяны, черепахи, медузы и даже огромные киты. Специально для игры были разработаны новые технологии, реалистично передающие шерсть, перья, биолюминесценцию и полупрозрачность тел некоторых существ.

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Все это для того, чтобы дикая природа штата Леонида не стала лишь красивым фоном для гонок и перестрелок, а стала отдельной нишей игрового процесса.

Игроки смогут активно изучать поведение животных, посещать зоопарк и даже отправляться на охоту. Все животные делятся на несколько категорий, среди которых есть редкие и даже легендарные экземпляры. Подобную систему разработчики уже использовали в Red Dead Redemption 2, однако в новой игре ее существенно расширили.

Охота и изучение фауны станут лишь частью большого перечня развлечений для главных героев – Джейсона и Люсии. В свободное от преступлений время персонажи смогут посещать тренажерные залы, играть в бильярд или мини-гольф, заниматься каякингом, дайвингом, прыжками с парашютом, а также участвовать в уличных и внедорожных гонках.

Все эти совместные занятия позволят укреплять отношения между двумя главными героями.