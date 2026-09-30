У Grand Theft Auto 6 можна буде полювати на рідкісних легендарних тварин або ж просто ходити до зоопарку – усе заради розваги гравця, інформує Dexerto.

Від птахів до китів: як влаштована фауна штату Леоніда

Розробники приділили величезну увагу відтворенню природи Флориди, яка стала прототипом ігрового світу.

У віртуальному просторі гравці зустрінуть понад 60 різновидів птахів, понад 30 видів наземних ссавців, а також численних рептилій та риб.

На вулицях міст і в дикій місцевості мешкатимуть бродячі коти, мавпи, черепахи, медузи та навіть величезні кити. Спеціально для гри створили нові технології, які реалістично передають шерсть, пір'я, біолюмінесценцію та напівпрозорість тіл певних істот.

Розширений погляд на GTA 6: дивіться відео

Усе це для того аби дика природа штату Леоніда не стала лише красивим тлом для перегонів та перестрілок, а була окремою нішею ігрового процесу.

Гравці зможуть активно вивчати поведінку звірів, відвідувати зоопарк і навіть вирушати на полювання. Усі тварини поділяються на декілька категорій, серед яких є рідкісні та навіть легендарні екземпляри. Подібну систему розробники вже використовували у Red Dead Redemption 2, проте в новій грі її суттєво розширили.

Полювання та вивчення фауни стане лише частиною великого переліку розваг для головних героїв – Джейсона та Люсії. У вільний від криміналу час персонажі зможуть відвідувати тренажерні зали, грати в більярд або мінігольф, займатися каякінгом, дайвінгом, стрибками з парашутом, а також брати участь у вуличних та позашляхових перегонах.

Усі ці спільні активності дозволять покращувати стосунки між двома протагоністами.